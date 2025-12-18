فنزويلا تتحدى حصار ترامب: نواصل شحن النفط بصورة طبيعية

أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية، أن فنزويلا واصلت تصدير النفط الخام دون انقطاع يوم الأربعاء، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري.

وقالت الشركة في بيان لها: "تستمر عمليات تصدير النفط الخام ومشتقاته بشكل طبيعي.. وتواصل ناقلات النفط التابعة لشركة بتروليوس دي فنزويلا إبحارها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأمر ترامب يوم الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات أثناء دخولها وخروجها من فنزويلا، في أحدث خطوة من واشنطن لزيادة الضغط على حكومة نيكولاس مادورو، مستهدفةً مصدر دخلها الرئيسي، بحسب رويترز.

لا يزال من غير الواضح كيف سيفرض ترامب هذا الإجراء على السفن المعاقبة، وما إذا كان سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراضها كما فعل الأسبوع الماضي، وكانت الإدارة قد نقلت آلاف الجنود ونحو اثنتي عشرة سفينة حربية إلى المنطقة، من بينها حاملة طائرات.