تشمل 400 مليون دولار لدعم اوكرانيا.. ترامب يوقع موازنة الدفاع لسنة 2026

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس ( 18 كانون الاول 2025 )، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على مشروع قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2026، والذي يشمل 400 مليون دولار لدعم أوكرانيا.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض، ستقام مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، وستبدأ في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت موسكو الجمعة).

ويظهر الجدول أن "ترامب سيشارك قبل التوقيع وبعده في فعاليات مغلقة بمناسبة عيد الميلاد".

كما يشير البيان إلى أن "ترامب سيوقّع في الساعة 1:30 ظهرا (21:30 بتوقيت موسكو) أمرا تنفيذيا لم تُعلن تفاصيله بعد، وسيُقام الحدث في إطار مغلق".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون ميزانية الدفاع للعام المالي 2026، البالغة قيمته أكثر من 900 مليار دولار.

ويتضمن القانون تمويلا لأوكرانيا في إطار مبادرة "المساعدة الأمنية لأوكرانيا" لشراء أسلحة جديدة، بقيمة 400 مليون دولار في عام 2026، مع تخصيص مبلغ مماثل لعام 2027.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت، أمس الأربعاء، لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

إلى ذلك، تعتبر روسيا أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية السياسية، وتشكل تدخلا مباشرا لدول "الناتو" في النزاع، وتصفها بـ"اللعب بالنار".