إغتيال عالم نووي داعم للكيان الصهيوني داخل منزله في أمريكا

أفادت وسائل إعلام إيرانية وعبريّة، بمقتل عالم نووي يُوصف بأنه من أبرز الداعمين لإسرائيل، داخل منزله في الولايات المتحدة، في حادثة شابها الغموض.

وبحسب التقارير، فإن نونو لوريرو، أستاذ علوم الطاقة النووية والاندماج النووي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، قُتل إثر تعرّضه لإطلاق نار داخل منزله في منطقة بروكلين بولاية ماساتشوستس.

وأشارت المصادر إلى أن "لوريرو يحمل الجنسية البرتغالية وكان يعمل أستاذاً مدعواً في الجامعة".

وذكرت تقارير إعلامية عبريّة أن "القتيل كان معروفاً بمواقفه العلنية الداعمة لإسرائيل، وبعلاقاته مع مؤسسات يهودية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات ودوافع عملية الاغتيال".

كما تداولت منصات إعلامية صوراً من خدمة "غوغل ستريت فيو" تُظهر لافتة على نافذة منزله كُتب عليها شعار داعم لإسرائيل.

من جهتها، أعلنت الشرطة الأمريكية فتح تحقيق رسمي في الحادث، مؤكدة أنها تتابع جميع الفرضيات المحتملة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.