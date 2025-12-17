وكالة بلومبرغ: واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

نشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تعكف على إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، قد يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري، حيث أشارت الوكالة إلى أن "الولايات المتحدة تحضر حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي بهدف تشديد الضغوط على موسكو، وسيتم الكشف عن هذه الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة". وبحسب المصادر فإن العقوبات الأمريكية المرتقبة قد تطال ناقلات النفط المشتبه في ارتباطها بنقل الخام الروسي، إضافة إلى شركات التجارة التي تسهل عمليات بيعه.

كما كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ناقش خطط فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال اجتماع عقده مع مجموعة من السفراء الأوروبيين مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدة أن القرار النهائي في هذا الشأن يبقى بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي مناقشة هذه الإجراءات العقابية بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا لتسوية النزاع.

كذلك شهدت العاصمة الألمانية برلين يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، آخر جولة من المحادثات بين واشنطن وكييف بمشاركة ممثلين عن أوروبا وحلف "الناتو".

وسبق ذلك زيارة مبعوثين أمريكيين إلى موسكو، هما جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

بالمقابل، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية وموقع "أكسيوس" الأمريكي أن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على فلاديمير زيلينسكي لقبول صفقة السلام الأمريكية المقترحة.

كما أوضح الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الناتو ماثيو ويتاكر أن ترامب يسعى لإيجاد وسائل للضغط على كل من أوكرانيا وروسيا لإنهاء الصراع. وتواصل موسكو رفضها للعقوبات الغربية، معتبرة إياها غير قانونية.