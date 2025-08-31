المعتوه ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" رابطا يؤدي إلى منشور على منصة "إكس" يحتوي على صورة شخصية له مصحوبة بتعليق غامض.

وجاء في التعليق: "العالم سوف يفهم قريبا. لا شيء يمكنه أن يوقف ما هو قادم".

جدير بالذكر أن ترامب لم يقدم أي تفسير أو تعليق إضافي حول سبب مشاركته لهذا المنشور أو حول المعنى المقصود من العبارة المنشورة.

وتظهر في الصورة التي تم تداولها الرئيس الأمريكي واقفا بوضعية مميزة حيث تظهر ذراعاه نصف ممدودتين مع رفع راحتي يديه إلى الأعلى، فيما يظهر كوكب الأرض بشكل واضح خلف خلفية الصورة.