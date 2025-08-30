إصابة العشرات بحادث خروج قطار عن مساره في مصر

أُصيب عشرات الأشخاص في حادث خروج قطار ركاب عن مساره غربي مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت مديرية الصحة بأن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج، فيما توقفت حركة القطارات على خط مطروح – محرم بك عقب الحادث.

وذكرت مصادر في هيئة السكة الحديد أن الحادث وقع نتيجة هبوط في السكة بالكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، مشيرة إلى أنه تم الدفع بأوناش وفرق هندسية لرفع العربات المتضررة ومعالجة الهبوط وإعادة الحركة.