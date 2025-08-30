الصفحة الدولية

الهند: لن نرضخ للرسوم الأميركية وسنغزو أسواق جديدة


أكّد وزير التجارة الهندي بييوش غويال بعد بدء سريان رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات بلاده المصدرة إلى الولايات المتحدة أن الهند "لن ترضخ" وهي ستركّز على "غزو أسواق جديدة".

وقال غويال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نيودلهي: "لن نرضخ ولن نظهر ضعفًا، وسوف نواصل التقدّم معًا ونغزو أسواقًا جديدة". وأضاف: "نحن دائمًا على استعداد لإبرام اتفاقات تجارة حرّة".

وفي قرار اتّخذه الرئيس ترامب ردًا على مواصلة شراء الهند النفط الروسي، ارتفعت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية الواردة إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50% يوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الهندية على بدء سريان هذا التدبير، علما أنها كانت قد وصفته في السابق بأنه "مجحف وغير مبرّر وغير منطقي". وتعدّ الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الهند من الأعلى التي أقرّها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وبرغم القلق بشأن آفاق الاقتصاد الهندي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الهندي بنسبة 7.8% بين أبريل ويونيو، مقارنة بالفترة الربعية عينها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية نشرت أمس الجمعة. ويعزى هذا الارتفاع جزئيًا إلى زيادة النفقات العامة ونموّ قطاع التصنيع وتحسّن ثقة المستهلكين.

وفي الفترة بين أبريل ويوليو، تواصلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة جزئيًا لأن المصدّرين قدّموا تواريخ بعض الشحنات مسبقًا، لكن الخبراء يتوقعون أن تنخفض بدرجة كبيرة مع بدء سريان الزيادات الجمركية الجديدة. وفي عام 2024، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الهندية، مع سلع بلغت قيمتها الإجمالية 87.3 مليار دولار.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية عن نيّة الحكومة اتّخاذ تدابير في الأيام المقبلة لدعم القطاعات وتحفيز الاقتصاد. وقال غويال إنه في وسعه "التأكيد بوضوح أن الصادرات الهندية ستتخطّى هذه السنة الأرقام المسجلة في 2024-2025".

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منتصف أغسطس عن نيّته تحفيز استهلاك الأسر من خلال خفض الضرائب.

