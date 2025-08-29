الصفحة الدولية

الكرملين يحدد شرطاً واحداً لعقد لقاء بوتين وزيلينسكي


أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، (29 آب 2025)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يمانع لقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشرط أن يتم التحضير والاستعداد الجيد لذلك.

ووفقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية، فقد قال بيسكوف، إن عمل الخبراء على التحضير لاجتماع بين بوتين وزيلينسكي لم يشهد تقدما كبيرا بعد، لكن روسيا ما تزال مهتمة وجاهزة لمثل هذه المحادثات.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي، الجمعة: "بوتين لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع، لكنه يرى أن أي لقاء على مستوى القمة يحتاج إلى تحضير جيد من أجل إتمام الاستعدادات التي يقوم بها الخبراء مسبقا".

وتابع: "لا يمكننا القول في الوقت الراهن إن عمل الخبراء يشهد زخما، للأسف ليس كذلك، نحن ما زلنا مهتمين ومستعدين لمثل هذه المفاوضات".

وجاء تعليق بيسكوف، وفق الوكالة، ردا على تصريح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الذي شكك في إمكانية حدوث لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وقال بيسكوف: "لقد نقلنا جميع مواقفنا وسلمنا البنود الرئيسية للتسوية إلى الجانب الأوكراني كتابيا. صحيح أن هذه مواقف أولية وتحتاج إلى مزيد من النقاش".

وخلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ميرتس: "علينا أن نتناول هذا الموضوع مجددا اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن لقاء بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين لن يحدث على ما يبدو".

وأضاف: "هذا يختلف عما تم الاتفاق عليه بين الرئيس (دونالد) ترامب والرئيس بوتين الأسبوع الماضي عندما كنا معا في واشنطن".

