روسيا تعلق على قرار أوروبي بشأن إيران: ليس له قوة قانونية

أعرب نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن خيبة أمل موسكو من قرار "الترويكا الأوروبية" (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) تفعيل آلية استعادة العقوبات ضد إيران.

وقال بوليانسكي اليوم الخميس: "هذا يخيب أملنا، لأننا كنا نتوقع أن نتعامل مع شركاء جادين، ولكن في النهاية يبدو الأمر وكأننا نتعامل مع عصابة من قطاع الطرق".

وشدد نائب المندوب الروسي الدائم لدى المنظمة الدولية على أن روسيا لا تعترف للـ"الترويكا الأوروبية" بأساس قانوني لبدء الإجراء.

وأوضح الدبلوماسي: "بالنسبة لنا، لم يحدث شيء، لأننا لا نعترف بأساس قانوني لمثل هذا 'الاستعادة السريعة للعقوبات'".

وفي وقت سابق، أبلغت دول "الترويكا الأوروبية" أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ويأتي هذا التطور بعد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران و"الترويكا" في جنيف الثلاثاء الماضي، والتي جرت على خلفية تهديد أوروبي باللجوء إلى آلية العقوبات إذا لم توافق طهران قبل نهاية أغسطس على العودة إلى الاتفاق النووي أو تمديد صلاحية قرار مجلس الأمن 2231، الذي صادق على اتفاق 2015 وتنتهي فاعليته في 18 أكتوبر 2025.

وكانت الدول الأوروبية قد طالبت إيران بالدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.