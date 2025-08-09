إيرلندا تنضم إلى الدول المقاطعة لإسرائيل

طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي إضافة إيرلندا إلى قائمة من الدول التي تقاطع إسرائيل إذا تم تمرير مشروع القانون، إذ تعتزم إيرلندا المضي قدماً في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وذكر نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس إنه على الرغم من المعارضة، فإن إيرلندا تعتزم مواصلة تمرير مشاريع القوانين، ضمن انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة لاحتلال قطاع غزة.