الرئيس الإيراني في اتصال مع سلطان عمان: إذا لم تكبح الولايات المتحدة جماح إسرائيل فسنرد بشكل أكثر إيلاما

ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، إن لم تعمل الولايات المتحدة على كبح جماح إسرائيل، فإن إيران ستكون مضطرة إلى الرد بشكل أكثر إيلاما، حيث أشار مسعود بزشكيان إلى الدور البناء والفعال الذي أدّته عمان في مسار المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني.

وقال إن الجهود الأخيرة كانت تبذل من أجل تعزيز الثقة والشفافية، وقد أدت مسقط دورا محوريا كوسيط.

وأضاف: "خلال تلك المفاوضات، أعلن الأمريكيون صراحة عن سيطرتهم ونفوذهم على إسرائيل، وادعوا أن هذا الكيان لا يتخذ أي خطوة ضد إيران من دون إذن منهم".

وأوضح بزشكيان أن إيران أكدت دوما عدم رغبتها في إنتاج السلاح النووي، وتمسكها بسياسات النظام الاستراتيجية، واستعدادها للقبول برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع قائلا: "مع ذلك، قامت إسرائيل في انتهاك صريح لكل المبادئ الدولية، بشن هجوم مباشر على الشعب الإيراني، استشهد فيه عدد من العلماء والقادة والمواطنين الإيرانيين".

وصرح الرئيس الإيراني بأنه "من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية، فإن هذه الجرائم لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر والتواطؤ من جانب الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد على "أن أعداء إيران أخطأوا في حساباتهم بخصوص قدرة وتماسك الشعب الإيراني، معتقدين أن اغتيال القادة العسكريين والعلماء وقصف منازل المواطنين سيزعزع البلاد، وأن إيران ستكون عاجزة عن الرد، في حين أن التوجيهات واستعداد القادة، وسرعة رد القوات المسلحة، أدت إلى أن يتلقى العدو ضربة موجعة في الليلة نفسها، وإذا ما تكرر العدوان، فإن الردّ سيكون أشد وأقسى".

وفي تحذير شديد من استمرار مغامرات تل أبيب، صرح بزشكيان قائلا: "إذا لم تعمل أمريكا على كبح هذا الكيان المتوحش وتمنعه من نشر الفوضى في المنطقة، فستضطر إيران إلى الرد بشكل أقسى وأكثر إيلاما، بل وأبعد من كل ما جرى حتى الآن".