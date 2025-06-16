الحرس الثوري: استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون دليل فشل إعلام العدو الإسرائيلي

أدان الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين (16 حزيران 2025)، استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، معتبرا أنه دليل واضح عن فشل الاستراتيجية الإعلامية للعدو الإسرائيلي.

وقال الحرس الثوري في بيان "هذه الجريمة البشعة تعكس فشل العدو الصهيوني في مواجهة تفوق الخطاب الإعلامي للمقاومة، وعجزه أمام الرواية الصادقة التي تنقل مظلومية الشعب الفلسطيني وتفضح جرائم الاحتلال وأكاذيب الماكينة الإعلامية الصهيو-غربية".

وأكد البيان أن "صوت الحقيقة لا يمكن إسكاته، ولن يتمكن الأعداء من قصف الواقع بقصف المباني". كما توجه الحرس بالتحية لطاقم شبكة الأخبار وخاصة الإعلامية سحر إمامي، التي واصلت التغطية المباشرة رغم الخطر، و"جسدت رسالة الإعلام الثوري المقاوم في أبهى صورها".

واعتبر البيان أن هذا الهجوم يمثل "دليلاً دامغاً على وحشية العدو وغضبه من قدرة محور المقاومة على التأثير في الرأي العام الإقليمي والدولي"، مؤكداً دعم الحرس الثوري الكامل للإعلاميين والمراسلين والمجاهدين في جبهة الإعلام في فضح جرائم الكيان الصهيوني والدفاع عن الحقيقة.

وختم البيان بالتشديد على أهمية التكامل بين الميدان والإعلام في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أن "العدو لن يستطيع كسر إرادة أبطال الإعلام المقاوم، الذين يقفون في الخط الأمامي لجبهة الوعي والانتصار".