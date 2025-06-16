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وزير الخارجية الإيراني: سنقاتل حتى آخر قطرة دم.. نتنياهو خدع ترامب


أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي، (16 حزيران 2025)، في تصريح شديد اللهجة، أن إيران لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها وشعبها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، مشددًا على أن "الرد الإيراني سيستمر طالما لم تتوقف الهجمات العسكرية بشكل كامل".

ووصف عراقچي في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجرم حرب مطلوب دوليًا"، قائلاً إنه "دجال خدع رؤساء الولايات المتحدة لعقود طويلة لجرّهم إلى حروب تخدم مصالحه".

وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي أسفر عن مئات الضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، كان هدفه الأساسي هو إفشال التقارب بين طهران وواشنطن، مضيفاً "نتنياهو يسعى مجددًا لخداع الرئيس الأمريكي ودافعي الضرائب في أمريكا، لتمويل حربه العبثية".

وشدد عراقچي على أن "مجرد اتصال هاتفي من واشنطن كافٍ لإسكات نتنياهو وتمهيد الطريق للعودة إلى الدبلوماسية"، محذراً من أن انخراط أمريكا في ما وصفه بـ"أمّ الحروب الأبدية" سيقضي على أي فرصة للتوصل إلى حل تفاوضي، وسيفتح الباب أمام تداعيات خطيرة وغير قابلة للتنبؤ تهدد أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن القوات المسلحة الإيرانية "ستُظهر للعالم أن مجرمي الحرب المختبئين في ملاجئ تل أبيب سيدفعون ثمن جرائمهم"، مؤكدًا أن إيران ستواصل ملاحقة المعتدين "حتى لا يجرؤوا مجددًا على استهداف الشعب الإيراني".

وختم عراقچي بيانه بالقول: "إيران لم تبدأ هذه الحرب، ولا تسعى لاستمرار إراقة الدماء، لكننا سنقاتل بشرف حتى آخر قطرة دم للدفاع عن الأرض والشعب والكرامة والإنجازات الوطنية".

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