الخرف الارعن ترامب: قدمنا الدعم لإسرائيل في الحرب ضد ايران

أكد الرئيس الأمريكي الخرف الارعن، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، ان بلاده قدمت الدعم لإسرائيل في حربها مع إيران.

وادعى ترامب في تصريحات "الإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق وعليهم إبرام صفقة". وأضاف، "إيران لا تكسب هذه الحرب وعليها الحديث معنا قبل فوات الأوان".

وأتم ترامب، بالقول: "إسرائيل تبلي بلاء حسنا للغاية وقدمنا الكثير من الدعم لها".

ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة طهران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران امس، بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.