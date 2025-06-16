الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لحرب طويلة وشاملة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن إيران مستعدة لحرب طويلة وشاملة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مستشار قائد الحرس الثوري قوله "درسنا كافة الاحتمالات وأعددنا أنفسنا لأي موقف في الحرب".

وأضاف :في الأيام المقبلة سيشهد العالم ما تقدمه إيران من ابتكارات في الميدان.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح اليوم الاثنين، عن بدء مرحلة جديدة من عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدا أن هذه المرحلة ستكون أكثر شدة وقوة من سابقاتها.