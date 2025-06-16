إيران تطلب إخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها

طلبت إيران، الاثنين، بإخلاء القناتين 12 و 14 الإسرائيليتين تمهيدا لقصفهما ردا على استهداف التلفزيون الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "قنوات إيرانية نشرت تحذيرا للقناتين الإسرائيليتين N12 وN14، ردا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى التلفزيون الحكومي في طهران".

وبحسب الصحيفة، جاء في التحذير: "يجب إخلاء موقعي N12 وN14 فورا".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، اليوم الاثنين، أن مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تعرض لهجوم إسرائيلي.