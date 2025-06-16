الصحة الإيرانية تعلن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على البلاد.

وقالت الصحة الإيرانية، "224 شهيدا بعد مرور 65 ساعة على العدوان الإسرائيلي".

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".