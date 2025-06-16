إيران تعلن تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين شمالي إيران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، "تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في سماء باقرشهر شمالي إيران".

يشار الى أن "إسرائيل" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".