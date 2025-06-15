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بزشكيان: أمريكا شريك أساسي بالعدوان الإسرائيلي على إيران


أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أنّ الولايات المتحدة "شريك مباشر" في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وأن تلب أبيب نفذت هجومها بـ"دعم" من واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بزشكيان قوله خلال جلسة للحكومة الإيرانية، إن "هذا العدوان أثبت مرّة أخرى أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي من المبادئ الإنسانية أو القوانين الدولية"، مقدماً التعازي "في استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين ومواطنين إيرانيين إثر الاعتداءات الأخيرة".

وانتقد رئيس الجمهورية الإيراني "صمت ودعم الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، تجاه الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل"، مؤكداً أن هذه الدول، بدلًا من السعي إلى وقف هذه الهجمات الوحشية، توفّر دعماً تسليحيًا واستخباراتيًا وسياسيًا لهذا الكيان".

وأضاف: "الطائرات، والصواريخ، والأسلحة التي تُستخدم اليوم في العدوان على بلدنا، جرى تزويد الكيان بها من قِبل هذه الدول نفسها، كما أنّ الدعم المعلوماتي يتم عبر منظوماتها الرادارية والعسكرية".

وشدّد بزشكيان على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن يوماً ساعية للحرب أو التصعيد العسكري، موضحاً: "لكن كما ردّت قواتنا المسلحة، من جيش وحرس ثوري، بردود حازمة ومناسبة حتى الآن، فإنّ أي استمرار للأعمال العدائية سيُقابل بردّ أقوى وأكثر حسمًا".

ووصف رئيس الجمهورية ما يجري بأنه "نهج وحشي يتناقض مع الشعارات الزائفة التي يرفعها أنصار الحوار والحضارة"، داعيًا الدول الإسلامية ودول المنطقة إلى "اتخاذ موقف واضح، حازم وفعّال في مواجهة العدوان الصهيوني وداعميه،".

وتابع أن: "الكيان الصهيوني يمارس جرائمه في المنطقة بلا أي رادع، وبضوء أخضر أميركي واضح"، ناقلاً عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله في حوار مع وزير الخارجية عباس عراقجي، إنّ "الكيان الصهيوني غير قادر على القيام بأي خطوة من دون إذن أميركا، وكل ما نشهده اليوم يجري بدعم مباشر من واشنطن، رغم محاولاتهم التستر على هذا الدور في وسائل الإعلام".

وأوضح بزشكيان أن "الجمهورية الإسلامية ستسخر كل إمكانياتها لحماية المواطنين من أي أذى"، مضيفًا أن "الحكومة، بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية، ستعمل بكل وحدة وتضامن على تقديم الخدمات الفاعلة للشعب".

وأشار إلى أن "الوحدة والتلاحم الوطني ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في الظروف الراهنة"، مؤكدًا أن "الشعب الإيراني كان ولا يزال حاضرًا في الميدان".

وختم رئيس الجمهورية الإيراني قائلاً: "بفضل الإيمان والتكاتف الشعبي، سنواجه أي اعتداء بردّ حاسم وقوي. وبعون الله، فإنّ الشعب الإيراني العظيم، بصموده في مواجهة هذا الكيان المحتل وسفّاك الدماء، ومن يدّعون الحضارة من داعميه، سيُفشل مخططاتهم ويكسر شوكتهم".

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