العدو الصهيوني يعلن شن ضربة جوية على محيط مطار مشهد المقدسة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارة قال إنها ضربة على أبعد مسافة منذ بدء الهجوم العسكري على إيران، مشيرا إلى أنها استهدفت طائرة إيرانية للتزود بالوقود ترابض على مسافة 2300 كيلومتر، حيث جاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "على مسافة حوالي 2300 كيلومتر، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد شرقي إيران. ويعمل سلاح الجو الإسرائيلي على تحقيق التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران".

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتصاعد أعمدة الدخان الأسود بالقرب من مقام الإمام الرضا في مدينة مشهد بإيران، إذ كتب ناشطون أن الضربة استهدفت قاعدة للدفاع الجوي قرب المقام في مشهد.