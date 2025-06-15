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حرس الحدود الإيراني: اسقطنا 44 طائرة مسيرة إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية


أعلنت قوات حرس الحدود الإيراني، اليوم الاحد، اسقاط 44 طائرة مسيرة إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية على الحدود الإيرانية.

وقال قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد أحمد علي كودرزي، انه في أعقاب الغارة الجوية الكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة للكيان كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد وتم تدميرها بفضل يقظة حرس الحدود".

وأضاف إن "قوات حرس الحدود الايراني الشجاعة بجاهزيتها الكاملة للسيطرة على الحدود وحراستها، حذرت جميع الجماعات المعادية والإرهابية والمسلحة والمهربين من أنها سترد بقوة على أي هجوم على أمن حدود البلاد".

وأكد العميد كودرزي "التضامن الكامل مع القوات المسلحة الأخرى"، مشدداً على "الرقابة الاستخباراتية للحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي".

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