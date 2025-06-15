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إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد


أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، بأن شخصين تتهمهما إيران بأنهما عنصران تابعان لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تم اعتقالهما في إقليم البرز بينما كانا يجهزان متفجرات ومعدات إلكترونية.

ووفق ما نقلته الوكالة عن مكتب المتحدث الرسمي لقوات الشرطة، فإن جهاز المخابرات في شرطة البرز شمال طهران "تمكن من القبض على شخصين من فريق إرهابي تابع للموساد كانوا يعتزمون تصنيع عبوات ناسفة ومواد متفجرة وأفخاخ تفجيرية ومعدات إلكترونية داخل منزل في مدينة ساوجبلاغ".

وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل "قريبا".

وسبق أن أفادت مواقع إخبارية إيرانية بأن طهران ألقت القبض على 5 أفرد في مدينة يزد (وسط البلاد) بتهمة التقاط صور لأماكن وصفت بـ"الحساسة" و"التعاون مع إسرائيل".

وأعلن مكتب النائب العام في محافظة يزد أن هؤلاء الأشخاص "أثاروا قلق الرأي العام على مواقع التواصل".

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