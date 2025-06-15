إيران تضرب الكيان الغاصب بصاروخ الحاج قاسم

ذكرت إيران إنها استخدمت نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية في الضربات الأخيرة على إسرائيل، وفقًا لوكالة أنباء فارس التابعة للدولة، التي ذكرت تعرض إسرائيل لصاروخ باليستي موجه من طراز "الحاج قاسم" خلال موجة من الضربات التي استمرت ليلة الأحد، إذ صرّح وزير الدفاع الإيراني، الجنرال عزيز نصير زاده، للتلفزيون الإيراني في الرابع من شهر مايو/ أيار أن الصاروخ الجديد سيكون قادرًا على تجاوز الدفاعات مثل نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد"(THAAD)، الذي تم نشره في إسرائيل، بالإضافة إلى دفاعات صواريخ باتريوت وغيرها من الأنظمة التي تستخدمها إسرائيل.

وكشفت إيران النقاب عن الصاروخ في أوائل مايو/ أيار، قائلة إنه يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه 1200 كيلومتر، ومجهز برأس حربي قابل للمناورة يمكنه اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

كما أفادت وكالة تسنيم مطلع شهر مايو/ أيار أن "الصاروخ الباليستي الجديد مزود أيضًا بنظام ملاحة متطور يُمكّنه من إصابة الأهداف بدقة والتصدي للحرب الإلكترونية".

فيما يحمل الصاروخ اسم الشهيد الحاج قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، وحدة العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والذي استشهد في هجوم أمريكي بالعراق خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.