طيران جيش الاحتلال يستهدف مقرات لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان وطهران

شنّ طيران جيش الاحتلال، صباح الأحد، هجوما واسعا استهدف محافظتي شيراز وأصفهان في إيران، وسط تأكيدات رسمية بإصابة مواقع تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، حيث ذكر المساعد الأمني لمحافظ أصفهان، إن الهجوم استهدف أحد مقرات وزارة الدفاع في المحافظة وأسفر عن أضرار، دون الكشف عن طبيعتها. ونفى في الوقت نفسه استهداف مصفاة أصفهان، مشيرا إلى أن الأضرار طالت مركزا تابعا للوزارة.

وفي طهران، أفادت وكالة أنباء تسنيم بأن ضربة إسرائيلية طالت مقر وزارة الدفاع مساء السبت، وأسفرت عن أضرار طفيفة بأحد المباني.

يأتي ذلك في إطار تصعيد عسكري متبادل بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.