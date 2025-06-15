وزير الخارجية الإيراني يحذر من إشعال الخليج ويتهم واشنطن بدعم هجمات إسرائيل

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، من محاولات إسرائيل نقل الصراع مع بلاده إلى منطقة الخليج، معتبرا ذلك خطوة خطيرة قد تؤدي إلى إشعال المنطقة والعالم بأسره، فيما اتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في الهجمات التي استهدفت طهران، إذ ذكر عراقجي خلال مؤتمر صحفي في طهران، إن "القوات الإيرانية استهدفت منشآت اقتصادية في حيفا ردا على الاعتداءات الأخيرة، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشأة عسلوية يمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى توسيع رقعة الاشتباك إلى منطقة الخليج، وهو خطأ استراتيجي كبير.

وأكد أن الخليج منطقة حساسة ومعقدة، وأي تطور عسكري فيها قد يؤدي إلى إشعال حرب شاملة تورط جميع الأطراف، بل العالم بأسره"، لافتا إلى أن إسرائيل بدأت هذا المخطط منذ يوم أمس.

كما اتهم عراقجي الولايات المتحدة بالمشاركة في الهجمات، قائلا: "لدينا أدلة ووثائق دقيقة تثبت دعم وتورط أمريكا في الضربات العسكرية التي نفذت ضد إيران، وعليها تحمل مسؤولية ذلك".

واعتبر الوزير الإيراني أن الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى إفشال المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، مشددا على أن إيران لا تسعى لتوسيع دائرة الحرب، لكنها ستدافع عن نفسها بكل قوة إذا فرض عليها القتال.

فيما ختم عراقجي تصريحه بالتأكيد على أن إيران ستواصل الرد على الاعتداءات حتى تتوقف الهجمات، مطالبا واشنطن بإدانة الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية إذا كانت جادة في نواياها تجاه التهدئة.