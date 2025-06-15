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ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الكيان الصهيوني وإيران


 

صرّح الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين الكيان الصهيوني وإيران، حيث أعلن إعلام العدو الصهيوني، اليوم الاحد ، سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين، جراء ضربات صاروخية إيرانية استهدفت عدداً من المواقع داخل الأراضي المحتلة.

وأشار الإعلام الصهيوني إلى أن الهجمات أسفرت عن دمار واسع في البنى التحتية، وتسببت في حالة من الذعر داخل الأوساط السكانية، في ظل فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض عدد من الصواريخ.

وذكر المرشد الأعلى سماحة السيد علي الخامنئي في وقت سابق ، إن "الاعتداء الصهيوني على منشآتنا النووية ومواقعنا العسكرية لن يمرّ من دون عقاب"، مشيراً إلى أن "نهاية هذه القصة ستُكتب بأيدينا".

وأضاف أن القوات الإيرانية في حالة تأهب دائم، وأن العمليات العسكرية ستستمر وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والردع الاستراتيجي.

إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية الإيرانية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، معتبرة الاعتداء الصهيوني "خرقاً سافراً للقانون الدولي" و"عملاً من أعمال الإرهاب الدولي".

كما أكدت طهران أن خيارات الردّ ما زالت مفتوحة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الاعتداءات دون ردّ حازم، محذّرة من تجاوز ما سمّته "نقطة اللاعودة".

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