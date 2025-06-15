الحرس الثوري يعلن تصعيد “الوعد الصادق 3” ويستهدف منشآت ستراتيجية داخل إسرائيل

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد (15 حزيران 2025)، عن تصعيد كبير في إطار عمليات “الوعد الصادق 3”، وذلك في رد مباشر على ما وصفته بـ”الاعتداءات المتكررة” من قبل الكيان الإسرائيلي.

وذكر بيان رسمي صادر عن الحرس الثوري أن "القوات الإيرانية نفذت سلسلة هجمات مركبة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة، استهدفت منشآت لإنتاج وقود الطائرات ومراكز لتأمين الطاقة داخل العمق الإسرائيلي"، مؤكداً أن العمليات ستشهد اتساعاً وتصعيداً إذا استمرت الهجمات ضد الأراضي الإيرانية.

وأوضح البيان أن "منظومة الدفاع الجوي والفضائي الإيرانية تمكنت من التصدي لهجمات مضادة، حيث تم اعتراض وتدمير ثلاث صواريخ كروز وعشر طائرات مسيّرة هجومية، إضافة إلى عشرات الطائرات المسيّرة الصغيرة التابعة للجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة داخل إيران".

واختتم البيان بتجديد التأكيد على استعداد القوات المسلحة الإيرانية الكامل لمواجهة أي تهديدات تمس السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد، متوعداً بردود “قوية وحاسمة” على أي تحركات عدائية مستقبلية.