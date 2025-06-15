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مصدر إيراني: استخدام صواريخ "عماد" و"قدر" و"خيبر شكن" في الهجوم على تل أبيب وحيفا


أفاد مصدر مطلع لوكالة فارس الإيرانية، مساء السبت (14 حزيران 2025)، أن القوات المسلحة الإيرانية استخدمت صواريخ باليستية متطورة من طراز "عماد" و"قدر" و"خيبرشكن" في الهجوم الواسع الذي استهدف مواقع حيوية في مدينتي تل أبيب وحيفا داخل الأراضي المحتلة.

وأوضح المصدر أن هذا الرد الصاروخي يأتي في إطار المرحلة الجديدة من عملية "الوعد الصادق 3"، التي أطلقتها إيران رداً على الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل ضد منشآت إيرانية، وبعضها عبر المجال الجوي العراقي.

وأكد المصدر أن نوعية الصواريخ المستخدمة تعكس تصعيداً في طبيعة الرد الإيراني، مشيراً إلى أن الصواريخ الثلاثة تتمتع بقدرات تدميرية دقيقة، ومدى بعيد، وقد صُممت لضرب أهداف استراتيجية بفعالية عالية.

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