قصف "إسرائيلي" غادر يستهدف مستودعات نفط في طهران

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن قصف "إسرائيلي" استهدف مستودعات نفط في العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن "الطائرات الإسرائيلية شنت هجمات استهدفت مستودعات نفط في العاصمة الإيرانية".
ويأتي الهجوم بالتزامن مع ضربة إيرانية استهدفت مناطق وسط وشمال "إسرائيل"، أسفر عن اندلاع حريق في منشأة استراتيجية في مدينة حيفا.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه "بالتزامن مع انطلاق الضربات الصاروخية سمع دوي انفجارات هزت غرب وشمال العاصمة طهران".
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