البحرية الإيرانية توقف مدمرة تجسس بريطانية في بحر عُمان

أعلنت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى التابعة للقوة البحرية للجيش الإيراني، اليوم السبت، (14 حزيران 2025)، عن إيقاف مدمرة تجسس بريطانية في بحر عُمان وإجبارها على تغيير مسارها.

ووفقًا للبيان، دخلت المدمرة البريطانية شمال المحيط الهندي ليلة أمس بهدف "توجيه صواريخ الكيان الصهيوني داخل الأراضي الإيرانية"، وقد تم رصدها في الوقت المناسب من قبل أنظمة الاستخبارات التابعة للبحرية الإيرانية.

وأوضح البيان أن "الطائرات المسيرة القتالية التابعة للقوة البحرية وجهت تحذيراً للمدمرة ومنعتها من مواصلة التحرك نحو الخليج الفارسي".

وأشار البيان إلى أن المدمرة المذكورة "وقعت في شباك القوات الاستخباراتية والعملياتية للبحرية الإيرانية في بحر عُمان وأُجبرت على تغيير مسارها".