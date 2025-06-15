بيان الحرس الثوري الإيراني حول الموجة الجديدة من عملية الوعد الصادق 3

أعلنت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني في بيان مساء اليوم السبت ان القوات الجوفضائية للحرس الثوري اطلقت مساء اليوم السبت موجة جديدة من عملية "وعد الحق 3" الهجومية المشتركة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردًا على العدوان المتجدد للكيان الصهيوني على الاراضي الايرانية.

وقالت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني في بيان: أطلقت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني موجة جديدة من عملية "وعد الحق 3" الهجومية المشتركة باستخدام مكثف للصواريخ والطائرات المسيرة ردًا على العدوان المتجدد للكيان الصهيوني على الاراضي الايرانية.

وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقًا.