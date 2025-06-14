ترامب يدعو الى إنهاء الحرب بين "إسرائيل" وإيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الى إنهاء الحرب بين "إسرائيل" وإيران.

وقال ترامب في كلمة له، "الرئيس الروسي يشعر مثلي أن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران ينبغي أن تنتهي".

وأضاف "الرئيس الروسي اتصل بي صباح السبت ليتحدث عن إيران واستغرقت المكالمة حوالي ساعة"، موضحا "تحدثت مطولا مع بوتين حول الحرب بين إيران وإسرائيل وخصصنا وقتا أقل بكثير للحديث عن روسيا وأوكرانيا".

وسبق أن كشف الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، حيث تناول الطرفان الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني.

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".