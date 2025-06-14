إعلام عبري: طائرة نتنياهو رابضة في أثينا بعد مغادرتها إسرائيل إثر بدء الهجوم على إيران (صورة)

كشفت وسائل إعلام عبرية عن مكان طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تم إخراجها من البلاد عقب بدء الهجوم على إيران.

وذكرت "القناة 13" أن طائرة رئيس الوزراء "صهيون وينغ" متوقفة في العاصمة اليونانية أثينا بعد مغادرتها إسرائيل إثر بدء الهجوم على إيران.

وكانت مصادر عبرية قد قالت إن تل أبيب هرّبت طائراتها إلى أثينا وأماكن أخرى خشية القصف الإيراني.

كما ذكرت "القناة 12" العبرية أن طائرة "جناح صهيون" نقلت إلى أثينا في خطوة احترازية تحسبا من استهداف مباشر للمطار.

من جهتها، أشارت قناة "كان" إلى أن قرار نقل الطائرة جاء نتيجة وجود معلومات استخباراتية عن احتمال استهداف إيراني لمطار "بن غوريون".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية يوم الجمعة، إغلاق مطار "بن غوريون" في تل أبيب حتى إشعار آخر ورفع حالة التأهب القصوى في وحدات الدفاع الجوي، تحسبا لضربات إيرانية انتقامية محتملة عقب الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أصدرت تعليمات عاجلة إلى شركات الطيران "إل عال"، و"أركيا"، و"يسرائير"، و"إير حيفا"، بإخلاء جميع طائراتها المدنية من إسرائيل فورا، خشية استهدافها بصواريخ إيرانية.

وبحسبما نشرته الصحيفة، فإن الطائرات نقلت إلى مطارات في قبرص واليونان والولايات المتحدة ضمن خطة طوارئ لتفادي أي هجوم جوي قد ينفّذ ضد الأسطول الجوي الإسرائيلي.

وأفاد التقرير بأن القرار بدأ تنفيذه منذ مساء الخميس استنادا إلى تقديرات استخباراتية تفيد بإمكانية استهداف مباشر للطائرات من قبل إيران.

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز الشاباك عن تعزيز الإجراءات الأمنية في الدول التي تستضيف الطائرات الإسرائيلية، بالتعاون مع الجهات الأمنية المحلية.

وفي إجراء مواز، أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية "إلعال"، و"يسرائير"، و"أركياع" عن تعليق كامل لرحلاتها الجوية.