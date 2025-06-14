ريابكوف: الوضع مع إيران يؤكد فقدان بريطانيا وألمانيا وفرنسا لأي حياء

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة تاس، تعليقا على الضربات الإسرائيلية على إيران، إن ما يحدث حول إيران يثبت عدم بقاء أي حياء أو خجل لدى لندن وبرلين وباريس.

وأضاف نائب الوزير: "هذا انحراف فظيع في تصور واستيعاب العالم. في الوضع الطبيعي كان يجب على بريطانيا وفرنسا وألمانيا مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي- ديمقراطي للمشكلة. لكن الآن، وبدون أي شعور بالخجل ولا أعلم إن كان قد تبقى لدى هذه الدول أي نقطة ضمير، لكنها بكل الطرق تحاول إيهام الجميع بأن إيران نفسها مذنبة وتتحمل كامل المسؤولية عن تعرضها للهجوم".

في فجر يوم الجمعة الماضي، شن الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان عدوانا أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.