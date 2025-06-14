إرجاء حفل زفاف نجل المجرم نتن ياهو على خلفية التصعيد مع إيران

أفادت القناة الـ"12" العبرية بتأجيل حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل الارهابي المجرم بنيامين نتنياهو، للمرة الثانية، على خلفية التصعيد واستمرار الهجمات بين إيران وإسرائيل.

وأضافت القناة: "كان من المقرر أن يقام حفل زفاف نجل نتنياهو في مجمع مزرعة رونيت للمناسبات، الاثنين المقبل، بحضور 1000 مدعو".

وأشارت إلى أن "إرشادات قيادة الجبهة الداخلية، تحظر التجمعات خلال فترة الطوارئ، ولم يحدد موعد جديد لحفل الزفاف حتى الآن".

وكانت حالة طوارئ خاصة قد أعلنت في وقت سابق في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ومنعت التجمعات مما أدى إلى إلغاء العروض والفعاليات العامة، وتعليق الدراسة.

ولليوم الثاني على التوالي يستمر الهجوم الإسرائيلي على البنى التحتية والعسكرية ومنشآت الطاقة الإيرانية، فيما يتواصل الرد الإيراني واسع النطاق على الهجوم الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

في فجر يوم الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.