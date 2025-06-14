مقتل رئيسة برلمان ولاية أمريكية وزوجها بإطلاق نار "دوافعه سياسية"

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، السبت، مقتل الرئيسة السابقة لمجلس النواب في الولاية ميليسا هورتمان وزوجها قتلا في إطلاق نار بدافع سياسي في وقت مبكر من صباح اليوم.

كما استُهدف عضو مجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا جون هوفمان وزوجته من قِبل الشخص نفسه، حيث أُطلق عليهما النار عدة مرات، وفقاً للحاكم، وقد خضعا لعملية جراحية وهما على قيد الحياة.

وقال مسؤولون إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار لا يزال طليقاً، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد هويته ودوافعه.