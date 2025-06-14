لافروف يبلغ نظيره الإيراني إدانة موسكو للعمل العسكري الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الإيراني عباس عراقجي أن موسكو تدين العمل العسكري الإسرائيلي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "بعد المحادثة الهاتفية التي جرت في 13 يونيو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، أكد الجانب الروسي مرة أخرى أن موسكو تدين العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران، والذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار لافروف خلال المكالمة الهاتفية أيضا إلى أن موسكو مستعدة لمواصلة تسهيل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وكذلك المساهمة في وقف تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن تعازيه لنظيره الإيراني في الخسائر البشرية الناجمة عن الضربات الإسرائيلية على أراضي البلاد.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات بشأن موضوع تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران.

وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. بعد أن خاطب قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي الإيرانيين متوعدا بالرد على إسرائيل بقوة.