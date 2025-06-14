إعلام إيراني: تحذير لسكان تل أبيب ابتعدوا عن مطار بن غوريون

نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم السبت، تحذيرا موجها لسكان مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، نوهت فيه بضرورة الابتعاد عن مطار بن غوريون الإسرائيلي.

وقالت الوكالة: "تم إصدار تحذير موجه للإسرائيليين بضرورة الابتعاد الفوري عن مطار بن غوريون".

وشنت إيران ليل أمس وفجر اليوم السبت، عدة موجات من الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل من الشمال حتى الجنوب، ردا على هجوم إسرائيلي بدأ أمس الجمعة 13 يونيو، مستهدفا منشآت نووية إيرانية وبنى تحتية عسكرية، ما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وأمنيين بارزين وعدد من علماء الذرة.

وأدت الضربات الصاروخية الإيرانية إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل لا سيما في تل أبيب وسط إسرائيل.