الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي يتواصل في يومه الثاني- آخر التطورات لحظة بلحظة

يتواصل الرد الإيراني واسع النطاق على الهجوم الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية والمسيرات، فيما تتعالى أصوات غربية تدعو للوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه المواجهة مفتوحة النتائج.

فيما يلي نستعرض أبرز محطات الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي وردود الفعل:

الخارجية العمانية تحسم الجدل حول وقف المفاوضات الأمريكية الإيرانية النووية

السيسي وأردوغان يحذران من التداعيات الكارثية للتصعيد الإسرائيلي على المنطقة

إرجاء حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية التصعيد مع إيران

الكرملين: ترامب يؤكد في اتصال هاتفي مع بوتين أن الوضع حول إسرائيل وإيران "مقلق للغاية"

إعلام إيراني: استشهاد مستشار المرشد الأعلى متأثرا بإصابته

صاروخ إيراني يسقط قرب منزل قائد أمني إسرائيلي سابق رفيع المستوى في أحياء "ريشون لتسيون"

الأقمار الصناعية تكذب نتنياهو.. صورة عالية الدقة تكشف عدم وجود أي ضرر في مباني منشأة فوردو الرئيسية

إعلام إيراني: اندلاع حريق في حقل "فارس الجنوبي" إثر هجوم إسرائيلي

تحذير أمريكي لإيران من الإقدام على تنفيذ "قرار سيء جدا" و"خطوة خاطئة مكلفة"

إعلام إيراني: تحذير لسكان تل أبيب ابتعدوا عن مطار بن غوريون

سفير واشنطن لدى تل أبيب: إيران تستهدف 700 ألف أمريكي يعيشون في إسرائيل

باكو تؤكد استحالة استخدام أراضي أذربيجان من قبل أي دولة ضد طرف ثالث

مسؤول أمني عراقي كبير يوجه طلبا للقيادة الإيرانية

دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين الضربات الإسرائيلية على إيران

تاياني: إسرائيل حصلت على معلومات عن استعداد إيران لإنتاج 10 قنابل نووية

عراقجي لكالاس: تقرير الذرية الدولية برعاية الترويكا الأوروبية هو ذريعة العدوان الإسرائيلي

مصدر مطلع لـRT: شمخاني على قيد الحياة لكن حالته حرجة

السعودية.. هيئة الرقابة النووية تتحدث عن الوضع البيئي بعد قصف إسرائيل محطات تخصيب يورانيوام بإيران

مسؤول عسكري إيراني: إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة وستتخذ إيران القرار الأمثل بكل حزم

الخارجية الإيرانية بشأن جولة المفاوضات الأحد مع واشنطن: نركز الآن على مواجهة العدو

الجيش الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة F-35 إسرائيلية لكن مصير طيارها لا يزال مجهولا

بالأرقام والأسماء.. خسائر إسرائيل وإيران في يومين من المواجهة الساخنة

إيران.. اعتقال 19 شخصا بتهم "التعاون مع إسرائيل" و"تشويش الرأي العام"

"مهر": إيران أبلغت فرنسا وبريطانيا وأمريكا بأنها ستستهدف منشآتها بالمنطقة بحال مساعدة إسرائيل

بوليانسكي: استفزاز إسرائيل لإيران قد يسفر عن عواقب وخيمة للغاية

الأردن.. سقوط شظايا أجسام جوية على منطقة سكنية وإصابة 3 أشخاص (صور+ فيديو)

"دخلت الملجأ 5 مرات".. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتحدث عن "ليلة قاسية" في تل أبيب

"فارس" عن مصادر: الحرب ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة

صور توثق حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية في "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب

قتلى ومصابون ودمار في الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة على وسط إسرائيل (فيديو)

متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية: فقط من وصلوا للملاجئ تمكنوا من النجاة في ريشون ليتسيون

"استلمته بالأمس فدمروه اليوم".. إسرائيلية تصف صدمتها بعد تدمير منزلها بقصف إيراني! (فيديو)

الجيش الإسرائيلي: رصدنا طائرات مسيرة انطلقت من إيران تجاه مناطق إسرائيلية واعترضنا عددا منها

الجيش الإسرائيلي: فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في عدد من المواقع التي سقطت فيها صواريخ إيرانية

الجيش الإسرائيلي: تم إطلاق عشرات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل خلال الساعة الماضية وتم اعتراض بعضها