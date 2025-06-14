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صاروخ إيراني يسقط قرب منزل قائد أمني إسرائيلي سابق رفيع المستوى في أحياء "ريشون لتسيون"


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ الإيرانية أصاب مبنى في مدينة "ريشون لتسيون" سقط على بعد نحو 250 مترا فقط من منزل مسؤول أمني رفيع المستوى سابقا في إسرائيل

وبحسب المصادر فإن المسؤول يشغل حاليا منصب المدير التنفيذي لإحدى كبرى شركات الطاقة الإسرائيلية، وكان قريبا من موقع الانفجار، لكنه "لم يصب بأذى".

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع عند الساعة 5:20 فجرا، وأدى إلى إصابة مباشرة لمبنى نقل على إثرها مستوطنين إلى المستشفى بحالة حرجة قبل الإعلان عن مقتلهما، إضافة إلى إصابة نحو 20 مستوطنا بجراح متفاوتة بحسبما ورد في التقرير.

وكان الهجوم ضمن وابل صاروخي مكثف أطلقته إيران في إطار ردها على الضربات الإسرائيلية الغادرة الجبانة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية فجر الجمعة.

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صاروخ إيراني يسقط قرب منزل قائد أمني إسرائيلي سابق رفيع المستوى في أحياء "ريشون لتسيون"
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