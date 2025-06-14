عدوان إسرائيلي على حقل بارس الجنوبي في ايران

أعلنت المصادر الخبرية عن هجوم إسرائيلي على المرحلة ١٤ من حقل بارس الجنوبي في مدينة بوشهر، بطائرة مسيرة.

وقالت المصادر طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت إحدى مصافي المرحلة ١٤ من حقل بارس الجنوبي، مما تسبب في انفجار هائل فيها.

ونتيجة لهذا الانفجار، اشتعلت النيران في جزء من مصفاة المرحلة ١٤ من حقل بارس الجنوبي. ولا توجد معلومات حتى الآن عن حجم الأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الانفجار.

وتعاملت قوات الدفاع والإغاثة الايرانية مع الوضع واستطاعت اخماد الحريق بنجاح.