ايران تعلن عن المواقع الرسمية المستهدفة في الكيان المحتل

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، المواقع الاسرائيلية الرسمية التي تم استهدافها خلال سلسلة الهجمات التي تمتم فجر اليوم، حيث ذكرت تقارير إعلامية عن القائد العام للحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي ان الأهداف التي تم استهدافها للعدو الصهيوني حتى الآن هي:

- قاعدة نيفاتيم الجوية.

- طائرات F-35 وF-16 وF-15.

- ناقلات الوقود الثقيلة.

- مراكز القيادة والسيطرة.

- مراكز الحرب الإلكترونية.

- وزارة الدفاع.

- المراكز الصناعية العسكرية.