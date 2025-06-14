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مسؤول إيراني كبير لشبكة سي إن إن: إيران ستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تدافع عن إسرائيل


أكد مسؤول إيراني كبير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الجمعة أن إيران ستكثف هجماتها على إسرائيل وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها، حيث ذكر المسؤول: "تحتفظ إيران بالحق - بموجب القانون الدولي - في الرد بحزم على هذا النظام وأي تهديد".

وأضاف: "أي دولة تحاول الدفاع عن النظام ضد عمليات إيران سترى بدورها قواعدها ومواقعها الإقليمية أهدافا جديدة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية لشبكة "سي إن إن" أن الجيش الأمريكي ساعد في اعتراض الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل.

وأفاد مصدر إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" بأن "دولا أخرى في المنطقة دعمت أيضًا الدفاعات الجوية الإسرائيلية".

وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن بلاده ستشارك في "عمليات حماية ودفاع" عن إسرائيل في حال تعرضها لـ"أعمال انتقامية" من إيران، في حين تواصل إسرائيل ضرباتها على إيران.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي "أبديت استعدادنا للمشاركة في هذا الصدد"، مضيفا: "في المقابل، ليس لدي أي خطط للمشاركة في أي عملية هجومية على الإطلاق.. هذا ليس دورنا".

وردا على الضربات التي نفذتها إسرائيل، قامت إيران بعملية "الوعد الصادق 3" بضرب أهداف عسكرية في إسرائيل، وفقا لما أعلنه الحرس الثوري الإيراني، حيث خلّفت الهجمات الصاروخية الإيرانية على مناطق وسط إسرائيل وتل أبيب دمارا واسعا في المباني والممتلكات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 60 آخرين.

فيما كشف قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي تفاصيل أهداف الضربات الصاروخية على إسرائيل، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدا أن الضربات استهدفت 150 موقعا تم تحديدها مسبقا بدقة.

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