عاجل : الدفاعات الجوية الايرانية تسقط طائرة صهيونية اثناء محاولتها الاعتداء على الاراضي الايرانية
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بدء الرد الإيراني الساحق بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل


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بدء الرد الإيراني الساحق بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل
اسقاط طائرة حربية إسرائيلية ثانية في سماء ايران
العدو الصهيوني الغادر يعترف باسقاط الطائرة الصهيونية
حسب المعلومات الواردة ، فإن الطائرة الصهيونية التي اسقطت تم اسر طيارها وتم أسره ويعتقد انها امراءة
تنصيب اللواء أمير حاتمي قائداً عاماً للجيش الإيراني
🔴 قائد الثورة الإسلامية في رسالة متلفزة موجهة إلى الشعب الإيراني: القوات المسلحة ستقهر الكيان الصهيوني الحقير.
الدفاعات الجوية الايرانية تسقط طائرة صهيونية اثناء محاولتها الاعتداء على الاراضي الايرانية
مصدر مطلع: إيران لم تنفذ بعد هجوما بالمسيرات والانتقام الحقيقي قريب
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