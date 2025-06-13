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الدفاعات الجوية الايرانية تسقط طائرة صهيونية اثناء محاولتها الاعتداء على الاراضي الايرانية
الصفحة الدولية
العدو الصهيوني الغادر يعترف باسقاط الطائرة الصهيونية
وكالة انباء براثا
90
2025-06-13
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