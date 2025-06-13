تنصيب اللواء أمير حاتمي قائداً عاماً للجيش الإيراني

أصدر القائد العام للقوات المسلحة في إيران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين اللواء أمير حاتمي قائداً عاماً لجيش إيران، مع ترقيته إلى رتبة لواء (فريق) بدلاً من اللواء عبد الرحيم موسوي الذي عينه خامنئي في وقت سابق رئيساً لهيئة الأركان العامة على خلفية مقتل اللواء علي باقري الذي اغتالته إسرائيل فجر الجمعة.

وجاء في نص مرسوم التعيين الصادر عن المرشد الأعلى: "نظراً لالتزامكم وجدارتكم وخبراتكم، فإنني أُعينكم، مع ترقيتكم إلى رتبة لواء، قائداً عاماً لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ووجّه سماحة السيد الخامنئي اللواء حاتمي بضرورة "تسريع وتيرة الارتقاء بالقدرات والجاهزية القتالية، والسمو الروحي والبصيرة، وتلبية الاحتياجات المعيشية، والتآزر مع سائر القوات المسلحة، وذلك بهدف وصول منظومة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مستوى أكثر جدارة".

وأشار سماحته إلى "الاحتياطي الهائل من القوى البشرية الكفؤة والمؤمنة في الجيش، والخبرات المكتسبة خلال فترة الدفاع المقدس وما بعدها".

وفي ختام المرسوم، قدم سماحة السيد علي الخامنئي الشكر والتقدير للواء سيد عبد الرحيم موسوي على "جهوده المخلصة والقيمة طوال فترة خدمته".