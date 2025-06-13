🔴 قائد الثورة الإسلامية في رسالة متلفزة موجهة إلى الشعب الإيراني: القوات المسلحة ستقهر الكيان الصهيوني الحقير.

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، في رسالة متلفزة وجهها مساء اليوم الجمعة (13 حزيران 2025)، إلى أبناء الشعب الإيراني، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بحزم على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مشدداً على أن كيان الاحتلال الصهيوني "لن يخرج سالماً من هذه الجريمة".

وقال سماحته "قواتنا المسلحة ستتحرك بقوة وستجعل الكيان الصهيوني البغيض في حالة يُرثى لها"، مضيفاً: "على أبناء شعبنا أن يطمئنوا تماماً بأن الرد قادم، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه هذا العدوان".

وأشار إلى أن العدو ارتكب جريمة كبرى باستهداف مواقع سيادية وعلمية داخل البلاد، مؤكداً أن "الرد الإيراني سيكون على مستوى هذا الانتهاك الفاضح".

ومن المتوقع أن يُنشر النص الكامل لرسالة سماحته خلال الساعات القادمة عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد حالة تعبئة عامة في أعقاب الهجمات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والخبراء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المنشآت الاستراتيجية.