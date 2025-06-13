مصدر مطلع: إيران لم تنفذ بعد هجوما بالمسيرات والانتقام الحقيقي قريب

أعلن مصدر مطلع ايراني ان طهران لم تنفذ بعد هجوما بالمسيرات والانتقام الحقيقي سيكون قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلافا لما زعمت وسائل اعلام صهيونية، ان طهران لم تنفذ بعد هجوما بالمسيرات والانتقام الحقيقي سيكون قريبا.

وصرّح مصدر مُطّلع بشأن الانباء عن هجوم مُضاد بطائرات مُسيّرة إيرانية على الأراضي المُحتلة: "هذا الخبر غير مُؤكّد. الانتقام الحقيقي سيحدث قريبًا، ولن يُعلن عنه إلا من خلال المصادر الرسمية".

هذا و زعمت بعض وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم أن هجومًا بطائرات مُسيّرة إيرانية بدأت من ايران، وأن مقاتلات إسرائيلية تصدّت لها.