نواب إيرانيون يناشدون السيد الخامنئي السماح بامتلاك القنبلة النووية

ناشد أعضاء في مجلس الشورى الإيرانية، اليوم الجمعة، قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي إعطاء الإذن لامتلاك القنبلة النووية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو البرلمان محمد شهرياري قوله: "نحن، كأعضاء في مجلس الشورى، نناشد سماحة قائد الثورة الإسلامية أن يمنح الإذن بامتلاك القنبلة النووية".

يذكر أن السيد الخامنئي يمنع شرعاً امتلاك إيران للقنبلة النووية.

وفجر اليوم، شنت إسرائيل موجات هجمات ضد إيران، ادت الى استشهاد قادة عسكريين وعلماء نوويين كبار ومواطنين، وطالت الهجمات موقع نطنز النووي.