عاجل : قائد الحرس الثوري الإيراني: ستُفتح أبواب جهنم قريباً على العدو الإسرائيل
الصفحة الدولية

في رسالة لمجلس الأمن وزير الخارجية الإيراني: عدم الرد على إسرائيل سيؤدي إلى تشجيعها وإثارة مزيد من الفوضى


وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، (13 حزيران 2025)، الهجوم الإسرائيلي بأنه "إعلان حرب"، ودعا في رسالة إلى الأمم المتحدة "مجلس الأمن إلى التحرك فورا".

كما قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عراقجي أرسل رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالبه بإدانة عدوان الكيان الصهيوني، مؤكدا عزم طهران على اتخاذ تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية.

و دعا عراقجي إلى تحرك عاجل من غروسي لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة لبحث هذا الوضع.

يأتي ذلك في وقت أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا طارئا عقب الهجوم الإسرائيلي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر مطلع: إيران لم تنفذ بعد هجوما بالمسيرات والانتقام الحقيقي قريب
نواب إيرانيون يناشدون السيد الخامنئي السماح بامتلاك القنبلة النووية
جامعة إيرانية: القوة النووية ستظهر قريبا
في رسالة لمجلس الأمن وزير الخارجية الإيراني: عدم الرد على إسرائيل سيؤدي إلى تشجيعها وإثارة مزيد من الفوضى
قائد الحرس الثوري الإيراني: ستُفتح أبواب جهنم قريباً على العدو الإسرائيل
استشهاد ابنة اللواء محمد باقري مع والدها في الهجوم الصهيوني الغادر على طهران
مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم بعد الهجمات على إيران
إيران تنفي استشهاد القائد السابق للقوة البرية التابعة للحرس الثوري
بزشكيان: ردُّ إيران سيكون مشروعًا وقويًا وسيدفع العدو إلى الندم على حماقته
ابو عبيدة : نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه العدوان الصهيوني الغاشم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك