في رسالة لمجلس الأمن وزير الخارجية الإيراني: عدم الرد على إسرائيل سيؤدي إلى تشجيعها وإثارة مزيد من الفوضى

وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، (13 حزيران 2025)، الهجوم الإسرائيلي بأنه "إعلان حرب"، ودعا في رسالة إلى الأمم المتحدة "مجلس الأمن إلى التحرك فورا".

كما قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن عراقجي أرسل رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالبه بإدانة عدوان الكيان الصهيوني، مؤكدا عزم طهران على اتخاذ تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية.

و دعا عراقجي إلى تحرك عاجل من غروسي لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة لبحث هذا الوضع.

يأتي ذلك في وقت أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا طارئا عقب الهجوم الإسرائيلي.